IMGW ostrzega przed burzami

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 11 do 18. IMGW prawdopodobieństwo opadów szacuje na 90 procent.

Prognozuje się wystąpienie okresami burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.