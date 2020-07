Wrócili z podróży dookoła (ś)fiata

Podróż dookoła świata dużym fiatem kombi rozpoczęli z gorzowskiego „Kwadratu” pod koniec 2018 roku. Ich wyprawa przebiegała przez Bałkany, Bliski Wschód, całą Azję, aż do Singapuru, a następnie przez całą Amerykę Północną. Joanna i Paweł Poterscy, symbolicznie zakończyli swoją wyprawę dookoła świata w sobotę na Starym Rynku w Gorzowie.

Małżeństwo promowało Gorzów poprzez sam wygląd auta, ale także rozdawanie miejskich gadżetów. Ci, których spotkali na swojej drodze, nie pozostali im jednak dłużni. – Spotykaliśmy się z niesamowitą życzliwością Polaków na całym świecie – zapewniał Paweł Poterski:

Samochód nie sprawiał większych problemów aż do Kalifornii. Uszkodzeniu uległ pasek rozrządu, do remontu była cała głowica silnika. – Takiej podróży nie da się zaplanować „od deski do deski” – przyznała Joanna Poterska:

Na razie auto, zwane też „kredensem”, ma zostać w Gorzowie. Jednak nie wiadomo jeszcze gdzie dokładnie miałoby znaleźć swoje miejsce. Jedną z propozycji jest parking przy Urzędzie Miasta – mówi Marta Liberkowska, szefowa Wydziału Promocji i Informacji UM:

Wyprawa oficjalnie miała zakończyć się w Gorzowie, skąd się rozpoczęła, 29 lutego tego roku. Plany pokrzyżowała pandemia oraz niespodziewane narodziny córki pary. Teraz podróżnicy mają w planie wydać książkę opowiadającą o ich przygodzie.