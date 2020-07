Więcej kibiców na trybunach, zmiany w dystansowaniu. Kolejne złagodzenia

Dystans społeczny zostanie skrócony z 2 m do 1,5 m, na targach i konferencjach będzie mogło uczestniczyć więcej osób, a na obiektach sportowych limit publiczności zostanie podwyższony do 50 proc. – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

„Widzimy, że na obiektach sportowych, z wyjątkiem pierwszych meczów, zasady sanitarne są dość dobrze przestrzegane i egzekwowane. Ta odpowiedzialność po stronie organizatorów jak i kibiców pozwala na zwiększenie limitu dostępnych miejsc dla fanów sportu”

– poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Z projektu wynika, że podstawową zmianą w rozporządzeniu jest skrócenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zakrywania nosa i ust. Obniżono także maksymalny limit uczestników targów, wystaw, kongresów, konferencji i spotkań na osobę na 2,5 mkw.

W projekcie podwyższono także limit publiczności do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla kibiców na stadionach piłkarskich i żużlowych.

Z projektu wynika, że w zajęciach lub w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 300 uczestników. W limicie nie zawierają się osoby zajmujące się obsługą wydarzenia.

Ponadto podniesiono limit publiczności na innych obiektach sportowych do 50 proc. Zmiana ta przewiduje również otwarcie dla publiczności hal sportowych we wskazanym 50-procentowym limicie.

Zdecydowano także o zniesieniu ograniczenia liczby uczestników zajęć na basenach. Podniesiono limit uczestników do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Zdecydowano o nieróżnicowaniu sytuacji basenów otwartych i zamkniętych. Z kolei z aquaparków będzie mogło korzystać nie więcej osób, niż wynosi 75 proc. obłożenia obiektu.

W projekcie zapisano także zniesienie obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, na imprezach artystycznych i rozrywkowych w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach i w muszlach koncertowych.

W projekcie przewidziano też udostępnienie widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni (nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc).

Widz będzie dalej zobowiązany do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie obiektów. Będzie też musiał zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

Do odwołania, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego.

Rozporządzenie ma wejść w życie 21 lipca 2020 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 4 sierpnia 2020 r. Uwagi do projektu rozporządzenia można przesyłać na adres RMrozp.epidemia@mz.gov.pl do poniedziałku 20 lipca 2020 r. do godz. 10:00.