Zarzuty dla organizatorów przemytu cudzoziemców

Osiem osób zatrzymali funkcjonariusze CBŚP oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że zatrzymani to osoby w wieku od 22 do 49 lat; wśród nich – trzy kobiety. Wszyscy mieli wchodzić w skład zorganizowanej grupy przestępczej, która organizowała nielegalne przekraczanie granic Polski tzw. szlakiem bałkańskim. Zatrzymani to w większości mieszkańcy Dolnego Śląska, m.in. Głogowa, gdzie w jednym z mieszkań ukrywano przerzucanych cudzoziemców.

Jak przekazała rzeczniczka CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz, członkowie grupy przerzucali cudzoziemców z Rumunii przez Polskę do krajów Europy Zachodniej.

„Cudzoziemcy za taką +podróż+ płacili od 6,5 do 20 tys. dolarów” – zaznaczyła Jurkiewicz.

Nadkomisarz przypomniała, że w listopadzie ubiegłego roku funkcjonariusze SG i CBŚP na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego zatrzymali 10 osób, w tym dziewięciu Polaków i obywatela Wietnamu. Natomiast pod koniec czerwca we wspólnej akcji SG i CBŚP, przy wsparciu Europolu w ramach tej sprawy zatrzymano kolejne osoby.

„W wyniku przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w dziesięciu miejscach na terenie woj. mazowieckiego, podlaskiego, dolnośląskiego i lubuskiego zatrzymano 7 Polaków i jednego obywatela Wietnamu”

– zaznaczyła Jurkiewicz.

„Cudzoziemcy byli przewożeni przez granicę w specjalnie skonstruowanych skrytkach w pojazdach ciężarowych czy busach. Ukrywani byli także w przewożonym ładunku, np. w piecach centralnego ogrzewania z podajnikiem”

– powiedziała Jurkiewicz. Wewnątrz pieca przewożono ludzi w maskach i z butlami z tlenem.

Przemycani cudzoziemcy mieli być również ukrywani pomiędzy kolejnymi etapami podróży w kryjówkach na terenie województwa lubuskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Członkowie grupy posiadali również specjalnie w tym celu przygotowane samochody-chłodnie ze skrytkami do przewożenia w ukryciu do 6 osób.

Jak poinformowała Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej, przemytnicy za każdym razem starali się dobierać inną trasę przejazdu.

Rzecznik PK poinformowała, że zatrzymani w ostatniej akcji usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk oraz organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy RP kwalifikowane z art. 264 par. 3 kk.

Jak informuje CBŚP sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania, także na terenie Unii Europejskiej.