Lubuskie Love, czyli ciekawostki turystyczne z regioniu

Ich twórcą i pomysłodawcą jest Michał Woźniak, przewodnik turystyczny z Międzyrzecza, który opowiada o interesujących miejscach i ciekawych historiach z przeszłości naszego regionu.

Jak zaznacza, to z jednej strony to zachęta do zwiedzania Ziemi Lubuskiej, a z drugiej – sposób na przetrwanie czasu epidemii:

Filmiki z cyklu „Lubuskie Love” powstają przy współpracy z jednym z zielonogórskich biur podróży. Są krótkie, nie dłuższe, niż dwie minuty i kręcone w plenerze, w miejscu, o którym opowiada ich autor.

– Tyle wystarczy, żeby zainteresować widza i przekazać mu najważniejsze i najciekawsze informacje – podkreśla Michał Woźniak:

Do tej pory powstało ponad 30 filmików, które można oglądać na YouTubie. Michał Woźniak odwiedza w nich różne miejsca w regionie, opowiadając o mniej lub bardziej znanych historiach czy ciekawostkach:

A więcej o samym pomyśle i filmikach z cyklu „Lubuskie Love” mówić będziemy w dzisiejszej Popołudniówce Radia Zachód.