Przygotowali konkurs dla mieszkańców Świebodzina

To już druga edycja zmagań o najpiękniejszy balkon w mieście.

Rok temu inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego w tym roku władze Świebodzina po raz kolejny zaproponowały taką rywalizację. Wystarczy nadesłać zdjęcie do Urzędu Miasta. Mikołaj Tomaszyk, zastępca burmistrza Świebodzina, mówi, że jest to działanie, które ma poprawić wygląd miasta oraz zachęcić społeczeństwo do porządkowania swojego otoczenia:

Mikołaj Tomaszyk dodaje, że w ramach konkursu o najpiękniejszy balkon w mieście przygotowano wyjątkowe nagrody dla pasjonatów roślin i ogrodnictwa:

Zgłoszenia można przesyłać do końca sierpnia.