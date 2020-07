PiS chce zakazać Halloween w Polsce? To petycja obywatela, którą trzeba rozpatrzyć

Według „Rz” projekt ustawy o wspieraniu tradycji narodowych RP, zakładający, że „kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni” został skierowana do Sejmu przez anonimowego obywatela.

Czerwińska odnosząc się do tego, że niektórzy dziennikarze przypisują autorstwo tego projektu Prawu i Sprawiedliwości podkreśliła, że jest to „nieprawda”.

– oświadczyła Czerwińska.

Jak dodała, każdy obywatel na podstawie artykułu 63 Konstytucji ma prawo złożyć petycję. Sejm, zgodnie z przepisami, ma obowiązek taką petycją rozpatrzyć w komisji do spraw petycji. Na czele tej komisji stoi poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Piechota.

Piechota mówił PAP, że w przypadku petycji opisanej przez „Rz” procedura będzie rutynowa.

„Występujemy o opinię do Biura Analiz Sejmowych i wyznaczamy posła referenta, posłowie zgłaszają się do referowania petycji. W poprzedniej kadencji było ponad 650 petycji. Gdy jest już opinia i wyznaczony poseł referent, to na posiedzeniu komisji jest przedstawiona petycja i komisja rozstrzyga, co dalej: czy petycję oddala, czyli nie uwzględnia żądania w petycji, czy występuje z dezyderatem, czy z projektem ustawy”