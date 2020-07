„Słowianka” zaprasza na darmowe godziny

Mówi Joanna Kasprzak – Perka, prezes Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka”.

Projekt „Miejskie wakacje ze Słowianką” to jeden z elementów wakacyjnej oferty, przygotowanej dla mieszkańców, którzy spędzają lato w mieście – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Z darmowych dwugodzinnych wejść na baseny korzystać będzie można we wtorki i czwartki. Do wyboru są dwie godziny między 16.00. a 20.00. Żeby więc skorzystać, trzeba rozpocząć pobyt na pływalni najpoźniej o godz. 18.00. Limit wejść to 200 osób, które równocześnie będą mogły korzystać z pływalni. Mówi Magdalena Pietrowska, kierownik zespołu marketingu i organizacji imprez „Słowianki”.

Dodajmy, że „Słowianka” zwiększyła też darmową liczę wejść na basen dla osób niepełnosprawnych. Teraz mogą one korzystać z kompleksu nie tylko w niedziele, ale także w soboty.