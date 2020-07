Szefernaker o protestach: Szukanie powodów porażki nie u siebie

Czwartek jest ostatnim dniem, w którym można złożyć w Sądzie Najwyższym protest wyborczy dotyczący wyborów prezydenckich.

Wiceminister MSWiA pytany był w czwartek w TVP Info o zapowiedziane przez PO protesty wyborcze, w tym o zarzut, że premier Mateusz Morawiecki zaangażował się w kampanię wyborczą ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy.

„To jest naturalne, że jako zaplecze polityczne pana prezydenta bez względu na to, jakie funkcje pełnimy wpieramy także w kampanii wyborczej pana prezydenta. To jest naturalne, że jeżeli premier współpracuje z prezydentem, ta współpraca się dobrze układa, to będzie konsekwentnie go wspierał, będzie chciał, żeby on został prezydentem na kolejną kadencję.”