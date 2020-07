Kostrzyn zamknięty

Do 17:00 zamknięty będzie dla ruchu kołowego most graniczny w ciągu drogi krajowej nr 22 w Kostrzynie nad Odrą. Ruch pieszych odbywać sie będzie normalnie.

Objazd do Niemiec – przez przejście graniczne w Słubicach lub w Świecku. Natomiast objazd po stronie niemieckiej do Polski przez przejście graniczne we Frankfurcie nad Odrą lub w Świecku.

Przyczyną zamknięcia mostu w Kostrzynie jest okresowe wykonanie ekspertyzy technicznej i ocena jego stanu bezpieczeństwa.