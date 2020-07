Razem przyłączyli się do ogólnopolskiej inicjatywy promującej tą dyscyplinę sportu i stworzyli grupę „Biegam bo lubię”. Zbigniew Graczyk, trener i mieszkaniec miasta, mówi, że jest to doskonała okazja do integracji mieszkańców:

Biegacze z Sulechowa zachęcają do wspólnych treningów, które odbywają się w każdą środę o godzinie 18.00 na miejskim stadionie.