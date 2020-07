Zaśmiecamy lasy na potęgę

Z roku na rok w lasach pod Gorzowem jest coraz więcej śmieci - alarmuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. Najgorsza sytuacja występuje m. in. w Nadleśnictwie Kłodawa i Bogdaniec.

Niestety nadal wiele osób traktuje las jak bezpłatne wysypisko śmieci. Trafiają tam m.in.: gruz, okna, meble, sprzęt AGD, odpady poremontowe, opony i inne części samochodowe, do tego resztki jedzenia, opakowania, itd. itd.

Leśnicy w 2019 r. wydali na likwidację dzikich wysypisk ponad 2 mln zł, wywożąc z lasów ponad 3 tys. ton śmieci. Te pieniądze można było wydać na inne cele, na przykład uatrakcyjnienie oferty turystycznej.

Śmieci w lesie zanieczyszczają środowisko, wody gruntowe, powietrze, stwarzają zagrożenie dla zwierząt i ryzyko wybuchu pożaru. Dlatego leśnicy zachęcają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Zabierz 5 z lasu” polegającej na zebraniu podczas spaceru 5 sztuk śmieci. Ma to zachęcić mieszkańców do dbania o środowisko i zmniejszyć liczbę odpadów w lasach.