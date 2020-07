Jutro Dzień Detoksu Cyfrowego. Eksperci apelują o świadome korzystanie z sieci

Koalicja Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej organizuje w niedzielę 19 lipca Dzień Detoksu Cyfrowego. Organizatorzy zachęcają, aby tego dnia ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z korzystania z internetu. Z raportu Digital 2019 wynika, że dziennie spędzamy średnio 6 godzin i 42 minuty w sieci, z czego połowa tego czasu przypada na urządzenia mobilne. W sumie w ciągu roku jest to ponad 100 dni. To więcej niż czwarta część naszego życia, a mówimy tylko o aktywności w sieci.

Jak przekonują organizatorzy akcji:

„Platformy cyfrowe i smartfony są świadomie projektowane tak, aby uzależniać. Dzięki temu zyski światowych gigantów rosną, jednak kosztem naszego dobrostanu. Tak długi czas sprawia, że zostawiamy po sobie olbrzymią liczbę danych, których przejęcie może być katastrofalne.”

– czytamy w komunikacie.

„Przebywając w sieci tworzymy gigantyczny skarbiec danych. Z dnia na dzień włamanie do tego skarbca boli nas coraz bardziej, dlatego tak ważne jest żebyśmy nauczyli się wszyscy jak go chronić”

– mówi dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema i dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Cyfrowe korporacje chętnie wykorzystują nasze dane, które pozyskują często bez naszej zgody. Wzrost znaczenia technologii w naszym życiu oznacza, że przedsiębiorcy i konsumenci mogą być manipulowani przez największe zagraniczne koncerny.

„Cyfrowe korporacje mają olbrzymi wpływ na nasze społeczeństwo i gospodarkę. Nie płacą tutaj podatków, niszczą konkurencję i wyrzucają małe firmy z rynku. W tym samym czasie uzależniają nas od swoich produktów i usług”

– komentuje Jan Zygmuntowski, inicjator Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej.

Dlatego organizatorzy zachęcają by 19 lipca odłożyć telefony, laptopy i inne urządzenia mobilne.

Dzień Detoksu Cyfrowego to pierwszy krok, a organizatorzy zachęcają do idei „cyfrowego minimalizmu” i świadomego korzystania z sieci na co dzień.

Polska Karta Suwerenności Cyfrowej to koalicja ekspercka, której zadaniem jest proponowanie sprawiedliwych i uczciwych reguł dla cyfrowej gospodarki. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej inicjatywy.