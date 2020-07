Dziś dzień bez telefonu komórkowego. Prototyp komórki ważył… 40kg!

15 lipca jest dniem bez telefonu komórkowego. Pomysłodawcy tego nieformalnego święta zachęcają do wyłączenia aparatu przez całą dobę.



"Odzyskany" w ten sposób czas można wykorzystać na życie "w realu" - ponieważ telefon, a dokładniej smartfon, służy większości ludzi nie tylko do dzwonienia i sms-owania. Stał się nieodzownym łącznikiem z internetem i mediami społecznościowymi, grami, kalendarzem, i tym wszystkim co powoduje, że odczuwamy nieustanny niedosyt czasu.