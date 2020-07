Do 3 sierpnia SN rozstrzygnie o ważności wyborów

Do czwartku można składać do Sądu Najwyższego protesty wyborcze. Do 3 sierpnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu ma czas na podjęcie uchwały ws. ważności wyboru prezydenta. Zaprzysiężenie prezydenta odbędzie się 6 sierpnia.



PKW podała oficjalne wyniki wyborów w poniedziałek na wieczornej konferencji prasowej. W wyborach prezydenta RP Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 48,97 proc. Frekwencja wyborcza w II turze głosowania wyniosła 68,18 proc.



Ogłoszenie wyniku wyborów otworzyło termin na wnoszenie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Można je składać do czwartku 16 lipca.