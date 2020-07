Rozruch technologiczny oczyszczalni w Ośnie

– Po roku od początku budowy, rozpoczynają się już rozruchy mechaniczne i technologiczne – nie kryje radości Stanisław Kozłowski, burmistrz Ośna Lubuskiego.

Budowa oczyszczalni w Ośnie Lubuskim to koszt prawie 20 milionów złotych. & milionów to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, a 13 milionów to środku własne gminy. By je zgromadzić samorząd wypuścił obligacje komunalne.