Policjanci w ostatniej chwili uratowali mężczyznę

Zielonogórscy policjanci w ostatniej chwili uratowali życie mężczyźnie, który próbował popełnić samobójstwo.

Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Z informacji, które wpłynęły do dyżurnego policji wynikało, że mężczyzna zabrał swój samochód i pojechał do lasu.