Wóz strażacki dla Kłodawy

Wszystko wskazuje na to, że do Kłodawy trafi samochód ratowniczo-gaśniczy – nagroda za najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich spośród gmin należących do dawnego województwa gorzowskiego.

O nowe pojazdy nie mogły ubiegać te samorządy, które otrzymały wozy w ramach pierwszej edycji akcji. Do frekwencji nie były wliczane głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają w tych gminach. W gminie Kłodawa uprawnionych do głosowania było 6.587 osób, liczba ważnych kart to 4.823 – Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła 73,22 % – mówi sekretarz gminy Karolina Niciejewska.

Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Wóz z pewnością przyda się i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kłodawa. – Mamy zrzeszonych ponad 300 strażaków-ochotników – mówi Bożena Popowska.

Na koniec 2019 roku w Polsce działało ponad 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do OSP należy ponad 500 tys. druhów i druhen.