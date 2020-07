Czarzasty: Za porażką Trzaskowskiego absolutnie stoi PO

– powiedział Czarzasty w Radiu Zet.

W ocenie polityka za porażką Trzaskowskiego stoi „absolutnie” PO. Zdradził, że już pierwszego dnia po I turze wyborów kandydat Lewicy Robert Biedroń próbował skontaktować się z Rafałem Trzaskowskim ws. poparcia, ale do tej pory nie dostał żadnej odpowiedzi.

Jak mówił, to jest „totalna arogancja i nieumiejętność Platformy konsolidowania w tej sprawie opozycji”.

Czarzasty został poproszony także o odniesienie się do słów byłego szef PO Grzegorza Schetyny, który w poniedziałek ocenił, że „Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, czy Robert Biedroń nie byli zaangażowani w 100 procentach w kampanię Rafała Trzaskowskiego tak jak w swoje kampanie”, a jego zdaniem powinni.

Szef SLD zwracając się do Schetyny powiedział: „zajmij się chłopie swoją polityką i swoją osobą”.

„Jakby ktoś do Biedronia zadzwonił i normalnie po ludzku powiedział: chodźcie się spotykamy Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, Szymon Hołownia, pogadajmy o tym, bo Polska jest najważniejsza, a my tak uważamy, że tak jest po prostu, to byśmy to robili. Ze sztabu PO dostawaliśmy takie sygnały: generalnie się nie wtrącajcie, dlatego że wasz elektorat i tak na Trzaskowskiego zagłosuje, a nam jest potrzebny elektorat np. Konfederacji bądź Hołowni”