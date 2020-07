„Przemyt” ludzi przez granicę udaremniony przez KAS i SG

Funkcjonariusze KAS i Straży Granicznej udaremnili próbę przewiezienia przez granicę w Świecku nielegalnych imigrantów. Wietnamczycy jechali do Niemiec w polskiej ciężarówce – poinformowała we wtorek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak. W jednej ze skrzyń ładunkowych typu chłodnia znaleziono siedem osób. Najmłodszy z nich miał 15 lat, a najstarszy - kobieta 54-lata.

„Wietnamczycy nie mieli żadnych dokumentów. Do sprawy został zatrzymany kierowca ciężarówki – 34-latek z Podlasia, który usłyszał zarzuty pomocnictwa przy nielegalnym przekroczeniu granicy, do którego się przyznał”

– powiedziała rzeczniczka.

Mężczyźnie grozi od pół roku do ośmiu lat więzienia. Decyzją prokuratora, został zwolniony po wpłaceniu 10 tys. zł poręczenia, jest również pod dozorem policji.

Do zatrzymania ciężarówki jadącej w kierunku Niemiec doszło 7 lipca br. w granicznym Świecku w Lubuskiem. Podczas kontroli jej kierowca, a zarazem właściciel firmy transportowej, mówił, że przewozi artykuły spożywcze.

Z dokumentu przewozowego CMR wynikało, że towar jedzie z Litwy do Niemiec. Funkcjonariusze KAS postanowili dokładnie skontrolować pojazd. W jednej ze skrzyń ładunkowych typu chłodnia znaleźli siedmiu nielegalnych migrantów. Najmłodszy z nich miał 15 lat, a najstarszy – kobieta 54-lata.

Strażnicy Graniczni ustalili, że obywatele Wietnamu nie mają dokumentów uprawniających ich do pobytu w Polsce. Obcokrajowcy powiedzieli, że jechali z Wietnamu przez Rosję, by przez Polskę dostać się do Niemiec. Podróż w chłodni, do której wsiedli w Polsce, miała być ostatnim etapem ich podróży.

Pełnoletni Wietnamczycy przyznali się do usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami i dobrowolnie poddali się karze trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Zostali skierowani przez sąd do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.

„Natomiast 15-latek i 54-letnia kobieta zostali umieszczeni w kętrzyńskim ośrodku dla cudzoziemców”

– dodała rzeczniczka.