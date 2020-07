Zwierzyn z wyborczym remisem. Obaj kandydaci dostali tyle samo!

Przeciwległy biegun to gmina Gozdnica, w której do wyborów poszła najmniejsza liczba wyborców. Tu do urn udało się 55,10 procent uprawnionych do głosowania.

Andrzej Duda zyskał najwięcej głosów w Szlichtyngowej, gdzie poparło go 65,96 procent wyborców. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski triumfował w Gubinie. W mieście zagłosowało na niego 69,94 procent Lubuszan. Ciekawa sytuacja rozegrała się w gminie Zwierzyn w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Zarówno pierwszy, jak i drugi kandydat otrzymali po równo – po 973 głosów.