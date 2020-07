Trzaskowski: Jestem przekonany, że zwyciężmy – wystarczy policzyć głosy

Według sondażu exit poll Ipsos Andrzej Duda w II turze wyborów prezydenckich osiągnął 50,4 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski 49,6 proc. głosów.

– dodał.

Podkreślił, że „ta noc będzie nerwowa dla wszystkich w Polsce”.

„Ale jestem absolutnie przekonany, że jak policzymy głos do głosu to zwyciężymy i wygramy”

– powiedział.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że prowadziliśmy tę kampanię; żałuję, że nie udało nam się spotkać, ale przeciwników politycznych trzeba również docenić – mówił w niedzielę kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

„Chciałbym serdecznie podziękować za to, że udało nam się prowadzić tę kampanię w takim stylu, mimo tego, że z tamtej strony była propaganda, my umieliśmy wyciągnąć rękę do innych i dzisiaj z tego miejsca dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że prowadziliśmy tę kampanię, żałuję, że nie udało nam się spotkać, ale przeciwników politycznych trzeba również docenić.”