Ognisko koronawirusa w ZOL we Wschowie

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym szpitala we Wschowie (Lubuskie) zostało wykryte ognisko koronawirusa. Dotychczas zakażenie potwierdzono u 42 osób – 30 pacjentów i 12 pracowników - poinformowała w niedzielę rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły.

Do wykrycia koronawirusa doszło w ubiegłym tygodniu u jednej z osób z personelu wschowskiego ZOL-u, która miała objawy chorobowe. Wówczas zapadła decyzja o wykonaniu testów wszystkim pacjentom i pracownikom.

„Testy wykazały zakażenie u 42 osób, czekamy jeszcze na wyniki kilkudziesięciu osób. W Zakładzie wdrożono wymagane procedury. Pacjentów rozmieszczono w dwóch osobnych budynkach. Jeden jest przeznaczony dla zakażonych, drugi dla pozostałych” – powiedziała rzeczniczka.

W Lubuskiem to drugi przypadek zakażenia koronawirusem większej liczby osób w placówkach opiekuńczych bądź leczniczych. W piątek służby wojewody informowały o wykryciu ogniska COVID-10 w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie (pow. świebodziński). Wirus został wykryty u 20 pracowników i dziewięciu pensjonariuszy. Placówka została zamknięta dla osób postronnych, wdrożono wymagane procedury.

W niedzielę resort zdrowia potwierdził 48 nowych przypadków zakażenia w woj. lubuskim; 42 z nich to te we Wschowie. To największy dobowy wzrost odnotowany w tym regionie.

Z danych służb wojewody lubuskiego wynika, że w Lubuskiem potwierdzono dotychczas 234 przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV–2; nie było żadnego zgonu z powodu COVID-19 i wyzdrowiało 140 osób; w szpitalach z powodu zakażenia lub podejrzenia COVID-19 przebywają 24 osoby. Na kwarantannie na mocy decyzji Sandepidu jest 679 osób.