Już dzisiaj derby! Falubaz podejmie Stal

Gospodarze wygrali do tej pory dwa mecze: w Rybniku z ROW-em i GKM-em Grudziądz u siebie, ostatnio zremisowali we Wrocławiu z Betardem Spartą oraz przegrali wysoko u siebie z Włókniarzem Częstochowa. Z kolei goście nie mają w tabeli PGE Ekstraligi choćby punktu, bowiem do tej pory przegrali trzy mecze: z Unią Leszno, z Motorem w Lublinie oraz w Rybniku, a ich ostatni pojedynek z częstochowianami został przerwany ze względu na awarię prądu i dopiero na dniach ma zapaść decyzja, co stanie się z tym meczem.

O obu naszych drużynach oraz samym niedzielnym pojedynku rozmawialiśmy z byłym menegerem Falubazu, Jackiem Frątczakiem:

Z kolei zawodnik Stali, Szymon Woźniak mówi nam m.in. o prestiżu pojedynków zielonogórsko-gorzowskich oraz o emocjach związanych z meczem derbowym:

Zdaniem trenera zielonogórskiej drużyny, Piota Żyto – to jego zespół jest faworytem tej konfrontacji:

Lider gorzowskiej ekipy, Bartosz Zmarzlik zapowiada walkę swojej drużyny w dzisiejszym pojedynku:

Początek spotkania RM Solar Falubaz Zielona Góra – Moje Bermudy Stal Gorzów dzisiaj o godz. 19.15. Transmisja na antenie Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia Gorzów.