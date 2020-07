Wybory są bezpieczne. Pamiętajmy o rygorach sanitarnych

W II turze wyborów prezydenckich – w najbliższą niedzielę – wprowadzono pierwszeństwo w głosowaniu dla osób powyżej 60 lat, niepełnosprawnych, z dzieckiem poniżej 3 lat oraz kobiet w ciąży. Zasady sanitarne pozostają niezmienione.

Wyborcy, udając się do lokalu wyborczego nadal muszą pamiętać o zachowaniu ostrożności i środków ochrony osobistej. Należy zakryć sobie usta i nos używając maseczki, przyłbicy lub części odzieży, założyć jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce przed i po wyjściu z lokalu. Warto przynieść własny długopis. Wyborca odsłonić może twarz jedynie przy identyfikowaniu go przez członka komisji. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są jedynie osoby, których stan zdrowia na to nie pozwala.

Zgodnie z nowymi przepisami, które wprowadzono przed II turą wyborczą, w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie. Wynika to z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia, która ukazała się we wtorek w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Przebiegu głosowania pilnować będą członkowie komisji, którzy również muszą używać środków ochrony osobistej: przyłbic, maseczek medycznych, jednorazowych rękawiczek ochronnych. Mają oni prawo zwracać uwagę wyborcom, którzy nie będą stosować się rygorów sanitarnych.

Lokale muszą być wietrzone przez 10 minut w ciągu każdej godziny pracy, a powierzchnie, które są najczęściej używane – dezynfekowane co najmniej 6 razy w czasie otwarcia lokalu. Na czterech metrach kwadratowych może przebywać jeden wyborca. W lokalach dostępny ma być płyn do dezynfekcji rąk. Między stanowiskami pracy poszczególnych członków komisji zachowany musi być odstęp 1,5 m, ich stoły nie mogą być pokryte suknem, ani żadnym innym wchłanialnym materiałem.

II tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się obecny prezydent Andrzej Duda oraz kandydat KO Rafał Trzaskowski odbędzie się w niedzielę, 12 lipca. Lokale wyborcze czynne będą od godz. 7.00 rano do godz. 21.00.