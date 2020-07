Zarażeni żołnierze. Kolejna grupa

Jak się nieoficjalnie dowiedziało Radio Zachód kolejna grupa polskich żołnierzy, którzy wrócili do kraju z misji zagranicznych jest zakażona koronawirusem. Testy potwierdziły COVID-19 u ponad trzydziestu mundurowych. Żołnierze wrócili z Afganistanu i Rumunii. Wylądowali we Wrocławiu, skąd zostali przewiezieni na badania do szpitala w Żaganiu. Wykonane tu testy potwierdziły wirusa. Izolatorium w tym mieście jest pełne, żołnierze trafią do ośrodków w innych miastach.

A w Żaganiu, przypomnijmy, przebywa inna grupa 30 żołnierzy, u których COVID-19 potwierdzono niespełna 2 tygodnie temu. Na razie jeden z nich wyzdrowiał. W poniedziałek będą znane wyniki powtórzonych testów u pozostałych osób. Wszyscy są bezobjawowi. Czują się dobrze.