Największe wyzwanie to powrót gospodarki na właściwe tory

Wyzwaniem najbliższych miesięcy jest szybki powrót gospodarki do normalnego funkcjonowania. O ile konsumpcja powinna się stopniowo odmrażać, to większym problemem jest spadek eksportu i aktywności inwestycyjnej firm - mówi Jakub Sawulski, ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego.



Komisja Europejska zrewidowała swoje prognozy i mimo pogłębienia spadku PKB w Polsce z -4,3 proc. do - 4,6 proc., to recesja najłagodniej uderzy w naszą gospodarkę w UE.