RCB: w piątek utonęło pięć osób

Wczoraj utonęło pięć osób - poinformowało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Według wstępnych danych Komendy Głównej Policji, od początku lipca doszło do 26 takich wypadków, a w czerwcu - 57. W tym roku, od 1 kwietnia to łącznie 152 osoby.

Wczoraj utonęło pięć osób❗ Nad wodą pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

➡ pływaj tylko w wyznaczonych miejscach,

➡ nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających.#woda #bezpieczeństwo pic.twitter.com/pP4UMHF7CI — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 11, 2020

W sobotnim wpisie RCB przypomniało o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Wśród nich znalazły się pływanie tylko w wyznaczonych miejscach, oraz niewchodzenie do wody po alkoholu lub środkach odurzających. Pływając łódką, kajakiem lub na rowerze wodnym, należy założyć kapok. Ponadto RCB przypomina, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać do wody rozgrzanym, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, a także nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku i stosować się do poleceń ratownika.

Główny Inspektorat Sanitarny publikuje informacje o jakości wody w „Serwisie kąpieliskowym”. Zakazem kąpieli objęte są obecnie kąpielisko miejskie nad Jeziorem Bąk w Okonku w Wielkopolsce, Krzyżowniki na jeziorze Kierskim w Poznaniu – Krzyżownikach, kąpielisko przy plaży w Soczewce i na wydzielonym fragmencie zbiornika wodnego „Glinianka Hosera” na Mazowszu, kąpielisko miejskie w Czyżewie w województwie podlaskim oraz w Borkowie w Świętokrzyskiem.

Fot. RCB