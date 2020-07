O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza przed II turą wyborów prezydenckich; potrwa do końca głosowania - do godz. 21 w niedzielę. W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz kandydatów. Zakaz obowiązuje też w internecie.



Druga tura wyborców prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca w godzinach od 7 do 21. Wybory odbędą się w formie mieszanej – tradycyjnie w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie dla chętnych.