Szumowski: Aktywnego wirusa coraz mniej

Epidemia co prawda wygasa – i to pozytywnie zaskakuje – ale zachowajmy zdrowy rozsądek i pokorę – zaapelował na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Szumowski zachęcił też do wzięcia udziału w niedzielnej II turze wyborów, tym bardziej że wprowadzono pierwszeństwo w głosowaniu dla osób starszych powyżej 60 lat, opiekunów z dziećmi poniżej 3 lat, niepełnosprawnych i kobiet w ciąży.