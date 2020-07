Laboratorium Rejs już po raz ósmy wyrusza na polskie wody!

W tym roku statek dotrze do Głogowa, Czerwieńska i Nowej Soli. W każdej miejscowości odbędą warsztaty, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę o montażu i pracy z kamerą, tworząc własne krótkometrażowe filmy dokumentalne.

W najbliższy poniedziałek bezpłatne warsztaty z filmu dokumentalnego rozpoczną się w Nowej Soli. Jak zapewniają organizatorzy, jest jeszcze kilka wolnych miejsc, a każda chętna osoba powinna mieć minimum 12 lat i dużo chęci do nauki.

Szymon Mizera, prezes Stowarzyszenia Kod Krowa, które jest organizatorem przedsięwzięcia, mówi, że chętne osoby mogą się jeszcze zgłosić:

Doświadczenie w branży filmowej nie jest wymagane. To propozycja zarówno dla miłośników kina, jak i amatorów.:

Organizatorzy przygotowali również kino pod chmurką. Seanse rozpoczynają się o godzinie 19.00:

Warsztaty w Nowej Soli potrwają od 13 do 17 lipca. Następnie podobne przedsięwzięcie będzie realizowane w Głogowie – od 21 lipca do 25 sierpnia. Pod koniec lipca organizatorzy zawitają do Czerwieńska. Projekt dofinansowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.