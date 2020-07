Pollster dla „SE”: Duda – 50,7, Trzaskowski – 49,3 proc.

Na Andrzeja Dudę głosować zamierza 50,7 proc. zdecydowanych wyborców; z kolei na Rafała Trzaskowskiego – 49,3 proc. Gazeta podaje, iż uwzględniając wyborców niezdecydowanych, na Dudę wskazało 48,7 proc., na Trzaskowskiego – 47,3 proc.

Jak podaje gazeta, prawie 4 proc. ankietowanych wciąż nie wie, kogo poprze w niedzielę.

„Wierzymy, że to my przekonamy niezdecydowanych. Pan prezydent bardzo dużo pracuje. Praca, praca i jeszcze raz praca do ostatniej sekundy”