Lubrza chce zaskoczyć frekwencją

– Postanowili się skrzyknąć i podjęli działania nawołujące do głosowania w niedzielę – opowiada Ryszard Skonieczek, wójt Lubrzy.

Problemem jest to, że w gminie Lubrza jest pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhowie zgodzili się jednak, że jeśli wóz trafi do ich gminy to o miejscu jego pobytu zadecyduje losowanie.