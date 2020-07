Mimo pandemii pakiet mobilności wejdzie w życie. Poważne kłopoty dla przewoźników

PE w głosowaniach odrzucił poprawki do regulacji ws. przewoźników drogowych, czyli tzw. pakietu mobilności. Poprawki przygotowali m.in. europosłowie PiS i PO. Oznacza to, że regulacje, które Polska i część innych krajów UE uznają za szkodliwe, wejdą w życie.



Już pod koniec marca Polska, Bułgaria, Cypr, Węgry, Malta, Łotwa, Litwa i Rumunia zwróciły się do ówczesnej chorwackiej prezydencji, szefa PE i przewodniczącej KE o zawieszenie prac nad pakietem mobilności. Sygnatariusze zwracali uwagę, że bezprecedensowe rozprzestrzenianie się koronawirusa już wpływa i będzie nadal mocno wpływać na sektor transportu drogowego. Apelowano o wstrzymanie prac nad nowymi regulacjami, jednak uwagi te zostały całkowicie zignorowane. Do krajów apelujących o wstrzymanie prac nad pakietem dołączyła także Belgia.