„Polacy zmieniali świat dlatego, że myśleli po polsku. Nie dlatego, że przyjmowali jakieś instrukcje ludzi, którzy przychodzili do nich z jakiegoś Luksemburga czy z innego państwa i pokazywali, jak mają działać. Oni myśleli po polsku, robili tak, jak chcieli Polacy i zmieniali świat, i zmieniali Europę”

– stwierdził Jaki, dodając, że z takiej Polski jest dumny. Przypomniał m.in. o zbliżającej się rocznicy Cudu nad Wisłą, gdy Polacy powstrzymali bolszewików „ratując całą Europę”. Mówił też, że to od Polski rozpoczął się upadek imperium sowieckiego.

Jaki podkreślił, że „wszystkie obiektywne dane pokazują, jak bardzo istotne jest to, żeby walczyć o Polskę samodzielną”. W tym kontekście mówił o dotychczasowych efektach rządów Zjednoczonej Prawicy, wspominając m.in. o wzroście gospodarczym, podkreślając, że jest on prawie najwyższy w Unii Europejskiej, o wzroście wpływów do budżetu państwa, a także o realizowanych programach społecznych, np. 500 plus. Zaznaczył, że „twarde dane” wskazują również na spadek przestępczości, w tym korupcji oraz na wzrost poczucia bezpieczeństwa w ostatnich latach. „I co, dzisiaj chcemy wrócić do czasów rządów Platformy Obywatelskiej?” – pytał.