Duda przeciw 447

Odpowiadając prezydent napisał, że nie ma dzisiaj w polskim systemie prawnym możliwości, aby obowiązywała w Polsce ustawa państwa obcego. „Nasze Państwo nie jest związane jakimkolwiek obcym aktem prawnym. Wszyscy są równi wobec prawa, żadne rozwiązanie prawne nie może premiować jakiejś grupy ze względów etnicznych”- zaznaczył prezydent. Andrzej Duda dodał, że wszystko, co nie ma spadkobierców, przechodzi na własność Skarbu Państwa – taka zasada obowiązuje wszędzie na świecie. „Dopóki ja jestem Prezydentem – ta zasada w Polsce się nie zmieni” – zapewnił Andrzej Duda.

Inny internauta zapytał prezydenta jaki będzie pierwszy projekt, który złoży jeśli zostanie wybrany na drugą kadencję? „Myślę, że będzie to projekt wprowadzenia „Centrum Zdrowia 75+”, by zapewnić lepszą opiekę seniorom” – odpowiedział prezydent Andrzej Duda. I wyjaśnił, że koncepcja „Centrum Zdrowia 75+” zakłada dwa filary: pierwszy to sieć oddziałów geriatrycznych, drugi to sieć Centrów Zdrowia 75+, prowadzących opiekę ambulatoryjną, dzienną i domową. Prezydent napisał, że lekarze geriatrzy będą mieli w ten sposób pewność, że po skorzystaniu ze specjalistycznej pomocy, osoba starsza będzie miała opiekę blisko domu.

Podczas sesji AMA prezydent odpowiadał pisemnie na pytania internautów w czasie rzeczywistym. Zaproszenie od portalu wykop.pl otrzymali obaj kandydaci na prezydenta, Andrzej Duda odpowiadał jako pierwszy.

Przed pierwszą turą głosowania w AMA wzięli również udział Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak, Paweł Tanajno, Stanisław Żółtek i Szymon Hołownia.