Zapytał Trzaskowskiego. Odpowiedź rozczarowała

Wiec wyborczy Rafała Trzaskowskiego w Gorzowie Wlkp. Kandydat na prezydenta spotkał się z mieszkańcami i przekonywał do wzięcia udziału w głosowaniu w najbliższą niedzielę. Podczas wiecu doszło do niecodziennej sytuacji. Mimo, że nie przewidywała tego formuła spotkania, jednemu z uczestników, udało się zadać pytanie, a wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej odniósł się do niego ze sceny.