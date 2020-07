R. Trzaskowski spotkał się z gorzowianami

Rafał Trzaskowski przyjechał dziś do Gorzowa. Spotkanie z mieszkańcami zorganizowano na placu Starego Rynku. Przez blisko 40 minut kandydat na prezydenta przekonywał, że to właśnie na niego warto oddać głos podczas drugiej tury wyborów.

Rafał Trzaskowski podkreślał, że Polacy potrzebują zmian, mówił także o potrzebie wyrównywania szans:

Rafał Trzaskowski zaapelował do mieszkańców, by w najbliższą niedzielę poszli do wyborów. Po spotkaniu w Gorzowie, Rafał Trzaskowski spotka się z mieszkańcami Szczecina.