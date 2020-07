Jeźdźcy z Drzonkowa po pierwszych zawodach. Wyniki znakomite!

Dla kierowniczki sekcji jeździeckiej w ZKS-ie Drzonków taki wynik to powód do satysfakcji. Zmagania w Strzegomiu, które odbyły się na początku lipca to bowiem jedne z pierwszych zawodów w tym sezonie.

Paulina Maciejewska brązowy medal zdobyła na swojej klaczy Jangcy L. Jak zaznacza taki wynik to dzieło szeregu osób, które z nią współpracują.

Z kolei Wiktoria Knap, która w Strzegomiu uplasowała się na siódmej pozycji, szczegółowo ocenia wszystkie konkurencje.