Rusza kampania Gorzów on Tour

Miejscy urzędnicy chcą promować Gorzów wśród mieszkańców regionu i zapraszać ich do odkrycia miasta na nowo. Dziś rusza kampania wakacyjna Gorzów on Tour.

Podróżując do miast w promieniu 100 kilometrów od Gorzowa będziemy zachęcać, by mieszkańcy odwiedzanych przez nas miejscowości odkryli Gorzów na nowo. Dziś zawitamy do Strzelec Krajeńskich – mówi dyrektor Wydziału Informacji i Promocji Marta Liberkowska:

W każdy wakacyjny wtorek od 7 lipca do 25 sierpnia będziemy w innej lubuskiej gminie z mobilnym stoiskiem promocyjnym wypełnionym naszymi materiałami promocyjnymi mówi Bartłomiej Nowosielski z Wydziału Informacji i Promocji:

W promocji miasta pomagać będą także przedstawiciele miejskich instytucji oraz ambasadorzy miasta. Za tydzień gorzowscy urzędnicy zawitają do Barlinka, w kolejnych tygodniach będzie także np. Przytoczna, Słubice czy Kostrzyn nad Odrą.