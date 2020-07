Miał zarobić, a stracił 75 tys. zł. Policja ostrzega przed oszustami

Procedura ich odebrania pieniędzy miała być jednak bardziej skomplikowana niż zwykły przelew. Mężczyzna zalogował się na swój komputer, a następnie zainstalował wskazaną aplikację dzięki której oszust zyskał zdalny dostęp do komputera. Później otwierał konta na giełdach kryptowalut i uzyskał dostęp do konta bankowego 51-latka. Wykorzystał to i wziął dwa kredyty na kwotę 75 tysięcy złotych. Pieniądze z konta zniknęły. Mężczyzna dopiero wtedy zrozumiał, że został oszukany.

Policjanci przypominają, by nie instalować nieznanych aplikacji na komputerach. Te mogą być bowiem zainfekowane i dać dostęp do komputera ofiary. Wszelkie portale, giełdy służące do inwestowania należy dokładnie zweryfikować. Transakcje wykonujmy osobiście, nie przekazując haseł czy loginów do swoich kont. Tylko w ten sposób możemy uchronić się przed utratą swoich oszczędności.