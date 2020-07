Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą

Ponieważ nie wszyscy korzystają z kąpielisk strzeżonych, funkcjonariusze kontrolują również miejsca, gdzie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli oraz tzw. dzikie kąpieliska, zwracając szczególną uwagę na to, czy przebywają tam dzieci będące bez nadzoru i opieki. Ponadto zwracają uwagę, czy osoby przebywające nad wodą są trzeźwe, nie zaśmiecają terenu, nie łamią zakazu wjazdu do lasu, nie rozpalają ogniska oraz czy wędkarze łowiąc ryby posiadają dokumenty uprawniające ich do wędkowania i robią to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przeciwdziałając tragicznym sytuacjom policjanci przypominają: