Stadion Stali Gorzów bez prądu przez kilka tygodni!

Zwarcie małego stycznika w jednej ze skrzynek i dalej – przepalenie części kabli - było przyczyną piątkowego pożaru rozdzielni prądu na gorzowskim stadionie. Zdarzenie to przerwało spotkanie Stali Gorzów i Włókniarza Częstochowa po dziesiątym biegu.



Teraz – zgodnie z regulaminem – wszyscy czekają na decyzję Komisji Orzekającej Ligi, a chodzi o to, jak spotkanie zostanie zakwalifikowane. To jednak teraz nie największy problem, bo jak się okazuje, prace przy naprawie stadionowej rozdzielni mogą potrwać nawet trzy tygodnie. Do tego należy doliczyć odbiory techniczne i straży pożarnej.