Tusk o Trzaskowskim: Każdego dnia i w każdej godzinie kampanii jest niezależny

W niedzielę wieczorem Tusk wziął udział w odsłonięciu w Sopocie pomnika Władysława Bartoszewskiego. Jak powiedział dziennikarzom:

„Widać dzisiaj wyraźnie, jak bardzo Polacy – to pokazała też frekwencja – przeżywają te wybory. Tu chodzi o bardzo poważne sprawy dotyczące przyszłości. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że ten ostry spór, momentami nawet bardzo brutalny, on ma bardzo głęboki sens i dotyczy przyszłości Polski”

– powiedział b. premier.

„I dobrze byłoby żeby to, co niesiemy ze sobą z przeszłości – mówię tu i o panu Kaczyńskim, i o sobie – spory, emocje, żeby to jakoś zredukować, żeby dać szansę młodszym, by ten środek ciężkości z przeszłości przenieść właśnie na przyszłość.” – dodał Tusk.