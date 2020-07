Duda o Trybunale Stanu: Jak o tym słyszę, przychodzi mi do głowy rosyjski gaz

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda odniósł się do zapowiedzi polityków opozycji w kwestii postawieniu go przed Trybunałem Stanu. Jak stwierdził, lata przepłacania przez Polskę za rosyjski gaz, to coś czym Trybunał Stanu mógłby się zająć.



Prezydent zadeklarował również w rozmowie z tygodnikiem „Do Rzeczy”, który ukazał się w poniedziałek, że jeśli wygra, jego druga kadencja będzie inna od pierwszej.