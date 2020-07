Prezydent: na pierwszym miejscu będą dla mnie polskie sprawy i polska rodzina

Znacie mnie dobrze: jestem stabilny i w poglądach i w miłości, dlatego nadal na pierwszym miejscu będą dla mnie polskie sprawy, przede wszystkim polska rodzina, to, by żyła na odpowiednim poziomie i by była pod szczególną opieką państwa – powiedział w sobotę we Wrocławiu prezydent Andrzej Duda.

Zapewnił, że rząd dba o ułatwienia dla rodzin. Podkreślał, że dla mieszkańców miasta takim ułatwieniem będzie inwestycja, na którą Wrocław czekał od 15 lat – siedziba Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Wskazywał, że to, że będzie ono współfinansowane przez rząd, pokazuje, co się dzieje, gdy „regionalne władze samorządowe dobrze współpracują z rządem”. Wyraził nadzieję, że ten szpital jak najszybciej powstanie.

Do 2025 r. szerokopasmowy internet musi dotrzeć do każdego domu i każdego mieszkania w naszym kraju, cała Polska musi być podpięta do szerokopasmowego internetu – zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że chce by podobnie było w każdym polskim domu. „Do 2025 roku światłowód i szerokopasmowy internet muszą dotrzeć do każdego domu i każdego mieszkania w naszym kraju” – powiedział. Jak dodał, cała Polska musi być podpięta do szerokopasmowego internetu.

Mówiąc o swoich priorytetach, przekonywał, że w Polsce potrzebna jest „polityka podtrzymania naszej tradycji i dbania o to, by nikt nam tego nie zabrał”. Stwierdził, że „nasza wiara i tradycja, oparta na naszej rodzinie, jest fundamentem naszej godności”. „To jest fundament naszej narodowej i państwowej siły” – powiedział Duda.