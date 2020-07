Od wczoraj do końca wakacji z Dworca Głównego PKS w Zielonej Górze dojedziemy nad jeziora w Łagowie, Dąbiu i Niesulicach. W każdy weekend będziemy mogli udać się porannym kursem do ośrodków wypoczynkowych, a wieczorem wrócić do Zielonej Góry. Mówi Marcin Kobyliński z PKS Zielona Góra:

Dodatkowo od początku wakacji kursujemy nad morze – dodaje Marcin Kobyliński:

Dokładne godziny odjazdów znajdują się na stronie internetowej PKS Zielona Góra.