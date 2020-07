Awaria i pożar przerywają mecz Stali!

Zanim doszło do niecodziennych zdarzeń oba zespoły toczyły wyrównany bój.

Pierwszy bieg na remis. Triumfował Jason Doyle, przed Bartoszem Zmarzlikiem, Krzysztofem Kasprzakiem, a stawkę zamknął Fredrik Lindgren.

Stal mocno uderzyła w wyścigu młodzieżowców. Gorzowianie Rafał Karczmarz-Wiktor Jasiński nie dali szans parze częstochowskiej: Jakub Miśkowiak-Mateusz Świdnicki. Stal objęła prowadzenie 8:4.

W trzeciej gonitwie dość niespodziewanie zwyciężył weteran Rune Holta. Za nim gorzowianie: Szymon Woźniak i Anders Thomsen, a dopiero ostatni przyjechał Leon Madsen. Było 11:7 dla Stali.

Kolejny bieg na remis. Wygrał Paweł Przedpełski, przed Jackiem Holderem, Jasińskim oraz Miśkowiakiem. Stal cały czas prowadziła – 14:10.

Włókniarz odpowiedział w piątym wyścigu. „Lwy” zwyciężyły podwójnie i doprowadziły do remisu. Zwyciężył Przedpełski, przed Lindgrenem. Trzeci był Woźniak, a ostatni Kasprzak. Było 15:15.

Stal błyskawicznie odpowiedziała. Para Thomsen-Karczmarz przywiozła za plecami byłego IMŚ Jasona Doyle’a. Ostatni przyjechał Holta. Gorzowianie wrócili na prowadzenie – 20:16.

Następnie gorzowianie dołożyli kolejne 5:1 i byli w naprawdę dobrej sytuacji. Holder ze Zmarzlikiem uporali się z Madsenem oraz Świdnickim. Stal wyszła na 25:17.

Kolejny wyścig to goście wygrali podwójnie i zrobiło się 26:22 dla miejscowych. Po raz trzeci wygrał Przedpełski, przed Lindgrenem, Thomsenem i Jasińskim.

Dziewiąty wyścig na remis. Triumfował Zmarzlik, za nim częstochowianie: Doyle i Holta, a dopiero ostatni przyjechał Holder. Stal prowadziła 29:25.

Dziesiąty bieg to także remis. Wygrał Madsen, przed Woźniakiem, Karczmarzem i Miśkowiakiem. Było 32:28 dla gorzowian i wtedy nastąpiła awaria prądu na stadionie (paliła się rozdzielnia prądu znajdująca się na stadionie – nie działało część oświetlenia, nie dochodziło powietrze do dmuchanych band), a co za tym idzie kilkudziesięciominutowa przerwa w zawodach.

Ostatecznie po godz. 22.10 (spotkanie rozpoczęło się o 20.30) zdecydowano, że zawodów nie da się kontynuować i zostają one przerwane. Teraz stanowisko w tej sprawie muszą zająć władze PGE Ekstraligi.