Duda w Sulęcinie: Internet dla każdego

Prezydent Andrzej Duda podpisał w Sulęcinie deklarację o prawach w internecie. To zbiór postulatów, które mają zapewnić jeszcze lepszy dostęp do internetu oraz usług administracyjnych za pośrednictwem sieci. Deklaracja to także stanowcze "nie" dla przejawów zbytniej cenzury w internecie.