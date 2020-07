Mocna odpowiedź Bosaka na twitterowe porady Tuska

„Do wyborców Konfederacji. Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z wami wygrać. Z PiS-em wiele was łączy, dlatego będą chcieli was zniszczyć. Są w tym naprawdę nieźli”

– napisał Donald Tusk w środę na Twitterze.

Do wyborców Konfederacji. Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z Wami WYGRAĆ. Z PiS-em wiele Was łączy, dlatego będą chcieli Was ZNISZCZYĆ. Są w tym naprawdę nieźli.

„Nasi wyborcy doskonale radzą sobie z interpretacją sytuacji politycznej bez rad Tuska” – zapewnił Bosak. Według niego wpis Tuska „to kontynuacja wzajemnego straszenia PiS-em przez Platformę i Platformą przez PiS”. „Tego typu podejście jest dokładnie tym, co odrzucamy w polityce” – podkreślił Bosak w komentarzu dla PAP.

– pytał Tuska wicepremier i szef MAP Jacek Sasin w reakcji na jego wpis.

Sasin dodał, że „zapomniał wół, jak cielęciem był” i przypomniał, że „Donald Tusk rękoma swoich ministrów niszczył inicjatywy narodowców takie jak Marsz Niepodległości. Próbował WYGRAĆ z patriotyzmem kibiców”.

O stosunku PO do Marszu Niepodległości przypomniał też wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej:

„Pod rządami PO, organizatorzy Marszu Niepodległości byli nękani przez służby, a uczestnicy bici przez policję oraz wyzywani od +faszystów+. Pod rządami PiS, to wszystko natychmiast ustało. To tyle w temacie!”

– napisał Andruszkiewicz na Twitterze.

Tusk straszy Konfederację, że "PiS chce ich zniszczyć". No to fakty: Pod rządami PO, organizatorzy Marszu Niepodległości byli nękani przez służby, a uczestnicy bici przez policję oraz wyzywani od "faszystów". Pod rządami PiS, to wszystko natychmiast ustało. To tyle w temacie!

— Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) July 1, 2020